印尼发生8.7级地震 发布海啸预警(更新版)

路透雅加达4月11日电---印尼亚齐省首府班达亚齐西南308英里（500公里）处周三发生8.7级地震，当地居民纷纷逃出户外寻求避难。

太平洋海啸预警中心（Pacific Tsunami Warning Center）称，印度洋海啸预警已经生效，泰国、印尼、斯里兰卡和印度等国也发布海啸预警。

泰国下令六个沿海省份的民众转移至地势较高的地区。

印尼灾难管理机构称，亚齐省断电，民众聚集在地势较高的地区。

“已经断电，通往地势较高地区的交通拥堵。警报和清真寺诵经的声音到处都是。”该机构发言人Sutopo说道。

泰国首都曼谷和印度南部的居民表示有震感。

印度班加罗尔数百名工作人员逃向户外，钦奈港口接到海啸预警後关闭。

印尼总统称，亚齐地震未见有伤亡和损失报告，“尚无海啸威胁，但我们保持警惕。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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