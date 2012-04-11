印尼发生8.7级地震 发布海啸预警(更新版)

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透雅加达4月11日电---印尼亚齐省首府班达亚齐西南308英里（500公里）处周三发生8.7级地震，当地居民纷纷逃出户外寻求避难。
太平洋海啸预警中心（Pacific Tsunami Warning Center）称，印度洋海啸预警已经生效，泰国、印尼、斯里兰卡和印度等国也发布海啸预警。
泰国下令六个沿海省份的民众转移至地势较高的地区。
印尼灾难管理机构称，亚齐省断电，民众聚集在地势较高的地区。
“已经断电，通往地势较高地区的交通拥堵。警报和清真寺诵经的声音到处都是。”该机构发言人Sutopo说道。
泰国首都曼谷和印度南部的居民表示有震感。
印度班加罗尔数百名工作人员逃向户外，钦奈港口接到海啸预警後关闭。
印尼总统称，亚齐地震未见有伤亡和损失报告，“尚无海啸威胁，但我们保持警惕。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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