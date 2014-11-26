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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 23:24 BJT

标题新闻：印尼摩鹿加群岛特尔纳特岛西北150公里海域发生初测为里氏7.0级地震，无海啸警报－USGS

USGS：美国地质调查局

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