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货币新闻 | 2015年 3月 18日 星期三 06:39 BJT

突然事件：印尼特尔纳特西北部发生6.6级地震，不会带来海啸威胁

路透悉尼3月18日 - 美国地质调查局表示，印尼特尔纳特(Ternate)西北发生6.6级地震。

太平洋海啸预警中心称，印尼地震不会带来波及太平洋地区的海啸威胁。(完) (编译 许娜；审校 张荻)

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