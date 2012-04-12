印尼强震引发恐慌 海啸预警已取消

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透印尼班达亚齐4月11日电---印尼周三发生8.6级地震和数次强力余震，震感远及印度南部，但类似2004年灾难性海啸出现的风险很低。
印尼称，正在统计财产和人员损失情况，不过震後数小时仍未有这类报告。
但是接近震中的一些地区比较偏远，因此可能需要一段时间才会发现是否遭受损失。
很多人担忧余震。“外面很黑，但是我不敢回家。”在班达亚齐的清真寺避难、现年41岁的妇女Mila说道。
“我希望保持警戒，因为担心可能有更多余震。我们是人，害怕很正常，我真的希望大家都能安全。”
亚齐附近海域出现最高1米的海浪，但是印尼取消了海啸预警。印尼称，受地震影响最重的地区是亚齐以南的锡默卢岛，那里人口稀少。
地震最初发生於0838 GMT，但在约两小时後的1043 GMT又发生8.2级余震，随後再次发生了两次强力余震。
位於夏威夷的太平洋海啸预警中心取消了印度洋海啸预警。泰国和印度也取消了海啸预警。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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