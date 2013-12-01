印尼苏门答腊外海周日发生6.2级地震

欧盟将制定英国退欧谈判指导方针
路透布鲁塞尔/马耳他瓦莱塔3月31日 - 欧盟周五将告诉英国，欧盟计划如何磋商英国的“有序退出”，控制企业将面临的不确定性，并为未来密切合作伙伴关系铺平道路。
路透新加坡12月1日 - 印尼苏门答腊岛西部外海周日发生规模6.2级地震，但尚未传出伤亡或损失。
美国地质调查局表示，震中在Sibolga镇以西162英里的印度洋。目前尚无海啸警报。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透约翰尼斯堡3月31日 - 南非总统办公室周四午夜发出声明宣布，总统祖马(Jacob Zuma)已任命Malusi Gigaba为新任财政部长，取代在内阁改组中遭撤换的戈尔丹(Pravin Gordhan)。
路透首尔3月31日 - 韩国法院周五裁定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。