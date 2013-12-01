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时事要闻 | 2013年 12月 2日 星期一 07:21 BJT

印尼苏门答腊外海周日发生6.2级地震

路透新加坡12月1日 - 印尼苏门答腊岛西部外海周日发生规模6.2级地震，但尚未传出伤亡或损失。

美国地质调查局表示，震中在Sibolga镇以西162英里的印度洋。目前尚无海啸警报。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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