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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:20 BJT

印尼经济：央行总裁预计印尼今年GDP增长5.8-6.2%

路透雅加达7月11日 - 印尼央行总裁周四预计，今年该国国内生产总值(GDP)增长5.8-6.2%，低于上次预估，他并预计明年该国GDP增长6.4-6.8%。(完) (编译 石冠兰 审校 艾茂林)
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