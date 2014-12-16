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亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 14:36 BJT

印尼金融：资本外流推动公债收益率急升，财长表态必要时回购公债

路透雅加达12月16日 - 印尼政府周二表示，如果有必要，将从二级市场回购公债。此前资本外流压力推动印尼10年期指标公债收益率(殖利率)上涨至8.514%，为10月1日以来最高。

“至于政策反应，我们一直在关注债市，如果债市承压，我们做好准备回购债券，”财长Bambang Brodjonegoro在与央行的联合记者会上表示。

印尼央行高级副总裁Mirza Adityaswara表示，央行在债市和汇市平抑波动。周一卢比 下跌时，印尼央行也表示在这两个市场干预。

Adityaswara还表示，印尼的基本面已经好转，2014年经常帐赤字预计为250亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的3%，去年经常帐赤字为290亿美元。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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