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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:53 BJT

印尼政经：卢比走软是总统首要关切问题--内阁部长

路透雅加达3月5日 - 印尼总统的内阁部长周四表示，卢比走软是总统佐科-维多多(Joko Widodo)最担忧的事，他已经召集经济部长们讨论了好几次。

“这是总统的主要担忧。在昨天的会议上，总统要求部长们关注卢比的走势，”内阁部长Andi Wijdajanto表示。

周一维多多称，他告诉央行希望卢比在“安全的水平”，并希望卢比兑美元的贬值是暂时性的。

周四印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)表示，卢比状态很好，央行并不担心。周四印尼卢比兑美元跌破心理支撑位13,000卢比，为1998年8月以来最低。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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