印尼经济：印尼第二季FDI同比增长18.9%，下半年增幅料将进一步放缓

路透雅加达7月23日 - 印尼4-6月吸引外商直接投资(FDI)规模较上年同期增加了18.9%，以印尼卢比计该增幅是自2011年第三季以来最慢。印尼还表示，预期下半年增幅将进一步放慢。

FDI的增长是受矿业、交通、基本金属和化工产品支出计划的推动。

投资委员会周二表示，第二季FDI总规模为66.7万亿(兆)卢比(71.7亿美元)，高于上年同期的等值62.4亿美元。

“上半年FDI可以完成目标，(但)季度环比增速放缓...下半年FDI增速会放缓，”投资委员会主席兼财长Chatib Basri向记者表示。