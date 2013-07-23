印尼经济：印尼第二季FDI同比增长18.9%，下半年增幅料将进一步放缓

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透雅加达7月23日 - 印尼4-6月吸引外商直接投资(FDI)规模较上年同期增加了18.9%，以印尼卢比计该增幅是自2011年第三季以来最慢。印尼还表示，预期下半年增幅将进一步放慢。
FDI的增长是受矿业、交通、基本金属和化工产品支出计划的推动。
投资委员会周二表示，第二季FDI总规模为66.7万亿(兆)卢比(71.7亿美元)，高于上年同期的等值62.4亿美元。
“上半年FDI可以完成目标，(但)季度环比增速放缓...下半年FDI增速会放缓，”投资委员会主席兼财长Chatib Basri向记者表示。
印尼第一季FDP为65.5万亿卢比，相当于67.4亿美元，以卢比计的同比涨幅为27.2%。(完) (编译 梁睿雪; 审校 高琦)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。