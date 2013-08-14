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亚洲 | 2013年 8月 14日 星期三 19:16 BJT

印尼经济：财长称2014年预算案着重于通过刺激内需来支持经济成长

路透雅加达8月14日 - 印尼财长Chatib Basri表示，印尼定于周五公布2014年预算案。由于全球经济疲软冲击印尼出口，因此预算案重点将放在通过刺激内需来支持经济成长。

在接受路透采访时，Basri称明年预算赤字将降至相当于国内生产总值(GDP)1.49%的水平，今年约为2.4%。

他还表示，政府很难实现今年6.3%的GDP成长目标，但实现“约6%”是有可能的。

Basri说，随着食品和燃油价格压力得到缓解，高通胀到9月应该能够稳定下来，到10月增速应该会放缓。(完) (编译 梁睿雪; 审校 田建华)
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