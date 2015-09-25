更新版 1-印尼央行：将宣布支持卢比汇率的新政策--官员

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
根据当前规定，对于超过100万美元的远期美元卖盘，企业必须出示相关文件。Agung称，印尼央行将把门槛上调至500万美元左右。
Agung并称，央行还在与财政部磋商，以降低出口商在国内银行存款的利息税，不论是美元存款还是本币存款。目前的税率是20%。
“我们目前有三个策略：加强货币操作、增加外汇(交易)的供-需及加强外汇储备，”Agung说。
Bahana证券的分析师Fakhrul Fulvian表示，“该举措将增加国内的美元流动性。”
“但印尼央行仍需要增强外界的信心，这样人们才会想卖出美元，”Fulvian说。
0700GMT，卢比兑美元报14,677，盘中稍早曾触及17年新低14,700。(完)
(编译 许娜/李春喜; 审校 高琦/许娜)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
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