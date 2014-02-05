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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 12:37 BJT

印尼数据：2013年GDP增长5.78%，为四年来最低增速

路透2月5日 - 印尼统计局周三表示：

* 印尼2013年国内生产总值(GDP)增长5.78%，为四年来最低增速。路透调查中分析师预估为增5.7%。

* 第四季GDP较上年同期增长5.72%，预估为增5.3%

* 第四季GDP较前季下滑1.42%，预估为降1.67%

由于印尼第四季GDP数据强于预期， 一个月期美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)略缩减涨幅。(完)
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