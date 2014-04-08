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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 17:51 BJT

印尼经济：预计第一季GDP增长5.77%，稍高于第四季--央行

路透雅加达4月8日 - 印尼央行周二表示，预计第一季国内生产总值(GDP)增长5.77%，稍高于去年第四季的5.72%。

印尼央行周二维持指标利率在7.50%不变，符合预期。经常帐赤字和卢比汇率的压力均缓解。

央行发言人Tirta Segara称，这个决定与印尼央行实现今明两年的通胀率目标相一致，这两年的通胀率目标分别为3.5-5.5%和3-5%，而且有助于降低经常帐赤字。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)
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