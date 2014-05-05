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亚洲 | 2014年 5月 5日 星期一 12:33 BJT

印尼数据：第一季GDP较上年同期增长5.21%，低于预期

路透雅加达5月5日 - 印尼统计局周一公布，第一季经济增速低于预期，因投资和出口减弱。

印尼第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.21%，低于第四季的5.72%，亦低于路透调查预估的5.60%。

第一季GDP较前季增长0.95%。

印尼经济增长一直受到坚挺内需，以及不断壮大的中产阶级带动的强劲消费支撑。

印尼周五公布，3月贸易顺差缩窄至6.7亿美元，因进口温和下降，出口继前月下滑后，增加1.24%。

印尼4月通胀年率进一步放缓至7.25%，因近期食品价格下滑。

印尼GDP详细数据如下(%)：

较上年同期 较前季(未经季调)

2014第一季 5.21 0.95

2013第四季 5.72 -1.42

2013第三季 5.62 2.96

2013第二季 5.8 2.6

2013第一季 6.0 1.4

2012第四季 6.1 -1.5

2012第三季 6.2 3.2

2012第二季 6.4 2.8

2012第一季 6.3 1.4

2011第四季 6.5 -1.3

2011第三季 6.5 3.5

2011第二季 6.5 2.9

2011第一季 6.4 1.6

全年增长率：

2013 5.78

2012 6.2

2011 6.5

2010 6.2

2009 4.6

2008 6.1

2007 6.3

2006 5.5

2005 5.7 (完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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