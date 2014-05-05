印尼数据：第一季GDP较上年同期增长5.21%，低于预期

《香港已公布新股发行上市日程表》--4月28日
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透雅加达5月5日 - 印尼统计局周一公布，第一季经济增速低于预期，因投资和出口减弱。
印尼第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.21%，低于第四季的5.72%，亦低于路透调查预估的5.60%。
第一季GDP较前季增长0.95%。
印尼经济增长一直受到坚挺内需，以及不断壮大的中产阶级带动的强劲消费支撑。
印尼周五公布，3月贸易顺差缩窄至6.7亿美元，因进口温和下降，出口继前月下滑后，增加1.24%。
印尼4月通胀年率进一步放缓至7.25%，因近期食品价格下滑。
印尼GDP详细数据如下(%)：
较上年同期 较前季(未经季调)
2014第一季 5.21 0.95
2013第四季 5.72 -1.42
2013第三季 5.62 2.96
2013第二季 5.8 2.6
2013第一季 6.0 1.4
2012第四季 6.1 -1.5
2012第三季 6.2 3.2
2012第二季 6.4 2.8
2012第一季 6.3 1.4
2011第四季 6.5 -1.3
2011第三季 6.5 3.5
2011第二季 6.5 2.9
2011第一季 6.4 1.6
全年增长率：
2013 5.78
2012 6.2
2011 6.5
2010 6.2
2009 4.6
2008 6.1
2007 6.3
2006 5.5
2005 5.7 (完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透香港4月28日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 4/21-27 光大绿色环保 5.6 30.24* 5.4* 5/8 中金香港及光 银国际 2017年已上市新股：
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20