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货币新闻 | 2013年 2月 5日 星期二 12:25 BJT

印尼经济: 2012年经济增长6.2%,略低于预期的6.3%

先前路透调查显示,受访的12位分析师预期全年国内生产总值(GDP)增长6.3%,第四季GDP同比增长6.2%.印尼统计局称,第四季经济同比增长6.1%,逊于上季的成长6.2%.

2012年第四季经济较上季萎缩1.45%,是次调查中,有八位分析师原预期未经季节调整的第四季经济萎缩较上季1.3%.

印尼政府曾表示,预期2013年经济增速将介于6.6-6.8%.(完)

(编译: 王翔琼/孙茉莉; 审校: 郑茵/程琳)
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