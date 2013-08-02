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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 10:36 BJT

印尼数据：第二季GDP较上年同期增长5.81%，低于预期

作为东南亚最大经济体，印尼经济增长放缓是由于出口疲弱，以及投资和国内消费增长放慢。

印尼第一季GDP增长6.02%。

印尼政府今年的GDP增长目标为6.3%。印尼央行在7月将增长预估从6.2-6.6%下调至5.8-6.2%。

通胀也是印尼的主要忧虑之一，尤其是在7月通胀年率触及8.61%之后。

印尼央行周四表示，通胀率在7月触及高点后，将在8月下滑至8.04%。央行总裁Agus Martowardojo称，消费者物价指数(CPI)今年将会上升8.28%。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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