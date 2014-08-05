印尼数据：第二季GDP按年增长5.12%逊于预估，为2009年第四季来最慢

印尼第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.12%，低于第一季的5.21%，亦低于路透调查预估的5.3%。

第二季未经季调的GDP较前季增长2.47%，分析师预估为增长2.63%。

由于货币和财政政策双双收紧，印尼经济增速放缓。但与其他很多20国集团(G20)国家相比，印尼经济增长仍相对较高，因受内需处于高位的支撑。