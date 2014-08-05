印尼数据：第二季GDP按年增长5.12%逊于预估，为2009年第四季来最慢

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透雅加达8月5日 - 印尼统计局周二公布，第二季经济按年增速创2009年第四季来最慢。
印尼第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.12%，低于第一季的5.21%，亦低于路透调查预估的5.3%。
第二季未经季调的GDP较前季增长2.47%，分析师预估为增长2.63%。
由于货币和财政政策双双收紧，印尼经济增速放缓。但与其他很多20国集团(G20)国家相比，印尼经济增长仍相对较高，因受内需处于高位的支撑。
印尼周一公布，6月贸易逆差为3.05亿美元。
印尼GDP详细数据如下(%)：
较上年同期 较前季(未经季调)
2014第二季 5.12 2.47
2014第一季 5.21 0.95
2013第四季 5.72 -1.42
2013第三季 5.62 2.96
2013第二季 5.8 2.6
2013第一季 6.0 1.4
2012第四季 6.1 -1.5
2012第三季 6.2 3.2
2012第二季 6.4 2.8
2012第一季 6.3 1.4
2011第四季 6.5 -1.3
2011第三季 6.5 3.5
2011第二季 6.5 2.9
2011第一季 6.4 1.6
全年增长率：
2013 5.78
2012 6.2
2011 6.5
2010 6.2
2009 4.6
2008 6.1
2007 6.3
2006 5.5
2005 5.7 (完)
(编译 杜明霞；审校 许娜)
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