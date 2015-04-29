印尼经济：央行发布经济预测，远低于总统的增长目标

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透雅加达4月29日 - 印尼央行周三预测2016年经济至多增长6%，未来四年会略有加快，但仍远低于总统佐科-维多多的增长目标。分析师认为他的目标过于乐观。
在最新的经济报告中，印尼央行预测2019年经济增长6.5%，较总统7.7-8.3%的增长目标相差不少。
“政府预测增长7%，是假设所有政府项目100%实现。央行对于预测这些项目是否能实现，采取了一种不同的方法，”印尼央行货币政策主管Solihin Juhro在发布报告时称。
印尼总统佐科去年10月就职，他承诺在到2019年结束的任期内将国内生产总值(GDP)平均增速提高至7%。
分析师们对他的增长目标表示怀疑，认为迟缓的官僚作风、供应瓶颈和有限的运输力量是主要的障碍。
去年印尼经济仅增长5.02%，为五年来最低，央行预测今年将微升至5.4-5.8%区间下端，2016年加快至5.6-6.0%。
但印尼规划部长的看法更为乐观，周三稍早他预测明年GDP将增长6.4-6.6%。
印尼央行重申了它的预测，认为今年第一季GDP将增长5%，但还存在下档风险，因为外国投资持续疲软。
下月印尼统计局将公布GDP数据。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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