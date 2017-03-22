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国际财经 | 2017年 3月 22日 星期三 17:52 BJT

世界银行略下调2017年印尼经济增长预估至5.2% 并警告通胀风险

路透雅加达3月22日 - 世界银行将今年印尼经济增长预估下调0.1个百分点，将这归因于全球不确定性，并警告称通胀上升可能抑制印尼消费。

世界银行在周三公布的季报中，将2017年印尼经济增长预估从5.3%下调至5.2%。

报告指出，随着全球经济好转和大宗商品价格回升，民间消费、投资和出口的增加应会支持印尼经济增长。

但是，电费等政府定价商品价格上涨导致的通胀上升，可能抑制消费。

世界银行预计今年印尼通胀率为4.3%，高于去年的3.5%。印尼央行2017年通胀目标为3-5%。

报告并称，美国货币政策意外变动、全球保护主义情绪升温亦对经济增长构成下行风险。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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