印尼经济：世界银行略下调2017年增长预估至5.2%，并警告通胀风险

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透雅加达3月22日 - 世界银行将今年印尼经济增长预估下调0.1个百分点，将这归因于全球不确定性，并警告称通胀上升可能抑制印尼消费。
世界银行在周三公布的季报中，将2017年印尼经济增长预估从5.3%下调至5.2%。
报告指出，随着全球经济好转和大宗商品价格回升，民间消费、投资和出口的增加应会支持印尼经济增长。
但是，电费等政府定价商品价格上涨导致的通胀上升，可能抑制消费。
世界银行预计今年印尼通胀率为4.3%，高于去年的3.5%。印尼央行2017年通胀目标为3-5%。
报告并称，美国货币政策意外变动、全球保护主义情绪升温亦对经济增长构成下行风险。(完) (编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。