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亚洲 | 2015年 3月 25日 星期三 15:38 BJT

印尼经济：央行官员预测2015年第一季GDP按年增长5.0-5.1%

路透雅加达3月25日 - 印尼央行负责经济和货币政策的理事Juda Agung周三表示，该国第一季国内生产总值(GDP)料按年增长5.0-5.1%。

他对记者说，第一季经常帐赤字与GDP之比预计为1.8-2.0%。

3月通胀月率预计为0.25-0.3%，年率料为6.4%。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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