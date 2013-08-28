《印尼经济分析》经济坐困愁城，短期前景险峻

香港个股：山水水泥称济南办公楼遭山东山水前高管团伙非法占领，董事被袭
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
根据国有银行Bank Mandiri的计算，经济成长每降低1个百分点，意味着就业岗位会减少30-40万个。
“可能由于大选临近，政府官员不愿接受经济成长放缓。不过对于印尼央行决策者，这可能是次要考虑的问题。”汇丰控股的Lim在客户报告中说。
印尼政府正降低预期。新任财长Chatib Basri周五表示，政府预计今年经济成长5.9-6.0%，低于之前预估的6.3%。印尼经济第二季成长5.8%，为2010年来最慢增速。
相反，印尼央行可能通过进一步上调隔夜存款利率(FASBI)，以支持卢比汇率。该利率今年已经上调了75个基点至4.75%。渣打银行经济分析师称，还可能进一步上调50-75个基点。
不过，近期出现的动荡大多将为时短暂。比如，通胀高涨主要由于最近取消了能源补贴。而且尽管外资自5月底卖出14亿美元印尼公债，但今年迄今外资仍净买入17亿美元印尼公债。
但经济分析师指责印尼总统苏希洛和其他东南亚领导人在投资繁荣期间，未能进行经济结构改革。印尼的基础设施仍很糟糕，腐败猖獗，且经济民族主义升温，使从事有利可图的资源行业的外国投资者处于劣势。
“像现在这样的困难时期需要新兴市场采取良好的政策，并且为印尼、泰国和马来西亚敲响推进结构性改革的警钟。”摩根大通的Lewis说。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/郑茵/孙茉莉/杜明霞; 审校 李春喜/艾茂林/石冠兰/田建华)
路透香港4月10日 - 正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团周一称，旗下山东山水水泥集团部分位于济南的办公楼，被山东山水前副董事长宓敬田及其团伙非法占领，而公司几位董事被宓敬田等人打伤，并在进行收回行动时，目击他们使用胡椒喷雾、烟雾弹及高压水炮等武器。
据美国国防部官员表示，对叙利亚的打击是「一次性的」，意味着预计这一次打击是单次行动，目前无升级的计划。地缘风险往往影响投资者情绪一时，静候避险资金快走快回来。
美股上周五虽然受空袭敍国及就业数据欠佳的双重打击，但仍能先跌后回稳，三大指数最后只是微跌；不过，老特的改革未能如期推行，资金开始较大规模流出美股，暂时欧亚及新兴市场受惠新一轮的国际资金重新配置。4月余下时间，若美国债息向下走，则本港的REITs及地产股仍可有作为。