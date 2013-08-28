《印尼经济分析》经济坐困愁城，短期前景险峻

根据国有银行Bank Mandiri的计算，经济成长每降低1个百分点，意味着就业岗位会减少30-40万个。

“可能由于大选临近，政府官员不愿接受经济成长放缓。不过对于印尼央行决策者，这可能是次要考虑的问题。”汇丰控股的Lim在客户报告中说。

印尼政府正降低预期。新任财长Chatib Basri周五表示，政府预计今年经济成长5.9-6.0%，低于之前预估的6.3%。印尼经济第二季成长5.8%，为2010年来最慢增速。

相反，印尼央行可能通过进一步上调隔夜存款利率(FASBI)，以支持卢比汇率。该利率今年已经上调了75个基点至4.75%。渣打银行经济分析师称，还可能进一步上调50-75个基点。

不过，近期出现的动荡大多将为时短暂。比如，通胀高涨主要由于最近取消了能源补贴。而且尽管外资自5月底卖出14亿美元印尼公债，但今年迄今外资仍净买入17亿美元印尼公债。

但经济分析师指责印尼总统苏希洛和其他东南亚领导人在投资繁荣期间，未能进行经济结构改革。印尼的基础设施仍很糟糕，腐败猖獗，且经济民族主义升温，使从事有利可图的资源行业的外国投资者处于劣势。

“像现在这样的困难时期需要新兴市场采取良好的政策，并且为印尼、泰国和马来西亚敲响推进结构性改革的警钟。”摩根大通的Lewis说。(完)