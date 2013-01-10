印尼央行: 维持指标利率于纪录低点5.75%不变,符合预期

三位受访分析师预期印尼央行从6月起开始收紧,调高指标利率以应对通胀风险,但大部分分析师认为至少今年不会调整.

尽管如此,多数分析师预期印尼央行在上半年将调高存款融通利率(FASBI),目前利率水平为4%.

印尼12月通胀率降至4.3%,低于前月的4.32%,稳居央行去年设定的3.5-5.5%区间.

印尼政府估计2012年全年经济增长6.3%,因为内需和投资强劲.不过,主要贸易伙伴的需求疲弱,打击印尼出口,反映在11月贸易逆差达到4.80亿美元.(完) (编译 沈以文; 审校 侯向明)