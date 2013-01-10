印尼央行: 维持指标利率于纪录低点5.75%不变,符合预期

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
三位受访分析师预期印尼央行从6月起开始收紧,调高指标利率以应对通胀风险,但大部分分析师认为至少今年不会调整.
尽管如此,多数分析师预期印尼央行在上半年将调高存款融通利率(FASBI),目前利率水平为4%.
印尼12月通胀率降至4.3%,低于前月的4.32%,稳居央行去年设定的3.5-5.5%区间.
印尼政府估计2012年全年经济增长6.3%,因为内需和投资强劲.不过,主要贸易伙伴的需求疲弱,打击印尼出口,反映在11月贸易逆差达到4.80亿美元.(完) (编译 沈以文; 审校 侯向明)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。