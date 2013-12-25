印尼经济：当局放宽投资规定，以吸引外资回流提振经济

**竞争加剧？**

这样一来，印尼制药公司Kimia Farma 、Indofarma 和Kalbe Farma ，以及广告公司Fortune Indonesia 可能都将面临更激烈的竞争。

印尼还准许将外资对公私合营发电站项目的投资上限自95%提高至100%。根据合营条款，外资现在可以在特许期间持有整个发电站，之后再将部分股权转让给政府。

政府在最后关头放弃稍早提出的允许外资全权运营机场和港口的建议，给印度GVK Power & Infrastructure 、韩国Incheon International Airport Corp 及其它希望在印尼市场占有更大份额的海外企业浇了一瓢凉水。

分析师称，这些政策变化为吸引投资开了个好头，但还需要采取更多举措。

“主要问题不是投资类型的变化，而是外资对印尼投资环境的满意程度，”雅加达基金管理公司PT Samuel Aset Manajemen首席分析师Lana Soelistianingsih称。