印尼经济：当局放宽投资规定，以吸引外资回流提振经济

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**竞争加剧？**
这样一来，印尼制药公司Kimia Farma 、Indofarma 和Kalbe Farma ，以及广告公司Fortune Indonesia 可能都将面临更激烈的竞争。
印尼还准许将外资对公私合营发电站项目的投资上限自95%提高至100%。根据合营条款，外资现在可以在特许期间持有整个发电站，之后再将部分股权转让给政府。
政府在最后关头放弃稍早提出的允许外资全权运营机场和港口的建议，给印度GVK Power & Infrastructure 、韩国Incheon International Airport Corp 及其它希望在印尼市场占有更大份额的海外企业浇了一瓢凉水。
分析师称，这些政策变化为吸引投资开了个好头，但还需要采取更多举措。
“主要问题不是投资类型的变化，而是外资对印尼投资环境的满意程度，”雅加达基金管理公司PT Samuel Aset Manajemen首席分析师Lana Soelistianingsih称。
世界银行和国际货币基金组织(IMF)本月稍早警告称，如果印尼希望经济恢复强劲成长，并赢回对印尼失去兴趣的投资者，就要深化改革。 (完) (编译 朱晓军/许娜；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。