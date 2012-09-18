麦肯锡称印尼到2030年或成全球第七大经济体

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透雅加达9月18日电---麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）周二称，如果印度尼西亚能趁国内消费阶层快速壮大之机提高经济增长率，该国到2030年将超越英国成为全球第七大经济体。
该研究院称，印尼人口年轻化、不断推进的城市化和中产阶级收入持续增长，这些都有利於经济增长。
到2030年时，印尼将新增9,000万消费者，服务业规模将达到1.1万亿美元。
该研究院称，印尼若想充分挖掘经济增长潜力，就必须克服长期的保护主义、过度管制及交通基础设施落後等抑制经济增长的因素。批评人士认为，腐败也是阻碍印尼经济增长的一大因素。
印尼人口数量位居世界第四，是全球第16大经济体。该国还是东南亚最大的经济体，并分别於去年12月和今年1月被两家评级机构给予投资级债券评级。
麦肯锡称，印尼劳动力需技能更为熟练，以实现经济增长目标。
麦肯锡印尼公司的Arief Budiman对路透称：“未来20年，我们将需要增加6,000万熟练和半熟练工人。这是很大的数量，除了工人素质外，我们还需要满足这一数量。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。