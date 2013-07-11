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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 15:42 BJT

印尼经济：央行总裁预计该国今年通胀率可能升至7.2-7.8%区间的上端

路透雅加达7月11日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo周四称2013年该国通胀率可能升至7.2-7.8%区间的上端，因燃油和食品价格升高。

他并表示，卢比兑美元汇价在9,900-9,950之间符合基本面。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
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