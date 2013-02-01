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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 11:28 BJT

标题新闻: 印尼1月制造业PMI为49.7,为去年5月以来首见萎缩--汇丰Markit调查

注: PMI为采购经理人指数的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 王兴亚; 审校)
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