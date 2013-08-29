更新版-印尼金融：央行上调指标利率及隔夜存款利率，以稳定卢比汇率

印尼央行还于6月和7月分别上调过指标利率，总计上调了75个基点。7月将隔夜存款利率上调了50个基点。

印尼央行随后在8月15日会议上宣布维持指标利率不变，并改变一些规定来寻求控制商业贷款。分析师称印尼央行当时没有升息，是因为不愿削弱该国经济成长率。印尼第二季经济增长率为2010年首次低于6%。

但是，由于增长放缓、通胀高涨以及最棘手的问题--经常帐赤字扩大，关于印尼经济前景的信心减弱，因此6月和7月的升息幅度不够。

印尼卢比 在央行周四宣布利率决定前曾略微上升，但央行决定出炉后迅速转为平盘。卢比今年来已经大跌约11.3%，自8月16日印尼宣布第二季经常帐赤字占国内生产总值(GDP)的比例大幅升至4.4%以来下跌近5%。

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