更新版-印尼金融：央行上调指标利率及隔夜存款利率，以稳定卢比汇率

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
印尼央行还于6月和7月分别上调过指标利率，总计上调了75个基点。7月将隔夜存款利率上调了50个基点。
印尼央行随后在8月15日会议上宣布维持指标利率不变，并改变一些规定来寻求控制商业贷款。分析师称印尼央行当时没有升息，是因为不愿削弱该国经济成长率。印尼第二季经济增长率为2010年首次低于6%。
但是，由于增长放缓、通胀高涨以及最棘手的问题--经常帐赤字扩大，关于印尼经济前景的信心减弱，因此6月和7月的升息幅度不够。
印尼卢比 在央行周四宣布利率决定前曾略微上升，但央行决定出炉后迅速转为平盘。卢比今年来已经大跌约11.3%，自8月16日印尼宣布第二季经常帐赤字占国内生产总值(GDP)的比例大幅升至4.4%以来下跌近5%。
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。