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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 15:38 BJT

路透调查：绝大多数分析师预测印尼央行周二维持利率不变

路透雅加达3月13日 - 周五公布的一份路透调查显示，下周二印尼央行预计维持指标利率不变。此前卢比兑美元汇率下滑至近17年最低。

本次调查访问了14名分析师，其中有13名认为，尽管通胀率下滑，但央行可能担忧卢比走软 ，因此可能维持指标利率 在7.50%不变。仅有一名分析师预计周二可能再次降息25个基点。

2月时印尼央行意外降息25个基点，使市场感到意外。

印尼2月通胀率下滑至6.29%，远低于12月时的8.36%，官员预测年底前将降低至4%以下。

本月卢比兑美元触及自1998年8月以来最低。周五早盘时兑美元报13,188左右。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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