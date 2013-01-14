印尼卢比汇率: 今年兑美元料在9,300-9,700之间--财长

全球经济：欧洲财长承认G20将达不到通过改革实现经济额外增长的目标

路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。