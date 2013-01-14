印尼卢比汇率: 今年兑美元料在9,300-9,700之间--财长

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透雅加达1月14日 - 印尼财长Agus Martowardojo周一称,预计2013年印尼卢比兑美元 汇率将继续走弱,受全球经济形势不确定及经常帐赤字扩大的压力.
Martowardojo在出席一次议会听证时称,卢比兑美元汇率均值料介于9,300-9,700卢比之间,先前估计为9,300卢比.
今年以来,印尼卢比兑美元下跌0.3%,在9,660卢比附近,2012年跌幅近6%.(完) (编译 丁琦; 审校 隋芬)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38