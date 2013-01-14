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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 12:48 BJT

印尼卢比汇率: 今年兑美元料在9,300-9,700之间--财长

路透雅加达1月14日 - 印尼财长Agus Martowardojo周一称,预计2013年印尼卢比兑美元 汇率将继续走弱,受全球经济形势不确定及经常帐赤字扩大的压力.

Martowardojo在出席一次议会听证时称,卢比兑美元汇率均值料介于9,300-9,700卢比之间,先前估计为9,300卢比.

今年以来,印尼卢比兑美元下跌0.3%,在9,660卢比附近,2012年跌幅近6%.(完) (编译 丁琦; 审校 隋芬)
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