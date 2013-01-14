更新版-印尼卢比汇率: 印尼下调今年卢比兑美元预估,底部料在9,700卢比

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路透雅加达1月14日 - 印尼已下调对今年印尼卢比汇率的预估,卢比兑美元底部料在9,700卢比,这也是近几日焦虑不安的投资者抛售卢比时,央行所维护的水准.

政府先前预计2013年卢比兑美元将达9,300卢比,但外界预计大宗商品出口疲弱将令贸易逆差和经常帐赤字加剧,这意味着卢比兑美元实际报价已达9,900卢比左右.

过去五个交易日,卢比兑美元现汇指示价格交投在9,700卢比或其下,终场均收在9,650卢比附近未能站上该位,交易商指因央行抛售美元进行干预.

"如果从基本面来看卢比贬值过度,那么央行随时准备进行干预,"印尼央行总裁Darmin Nasution周一向议会称.

目前还不清楚央行认为卢比汇率在什么水准是符合基本面的.

去年这个时候,印尼央行也曾发出过类似警告,当时的维护水准似乎在9,200卢比,但之后其允许卢比下跌,维护水准也下调至9,700卢比.

"这是目前市场认定的当局维护水准,"一名驻雅加达外汇交易员称,"他们试图将卢比汇率维持在政府向议会通报的预期之内.他们也希望减轻卢比贬值的波动性."

印尼财长Agus Martowardojo周一向议会表示,卢比将继续下跌,受累于全球经济形势的不确定性,及经常帐赤字加剧.印尼上季经常帐赤字料达100亿美元左右.(完) (编译 许娜; 审校 孙茉莉)