更新版-印尼卢比汇率: 印尼下调今年卢比兑美元预估,底部料在9,700卢比

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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路透雅加达1月14日 - 印尼已下调对今年印尼卢比汇率的预估,卢比兑美元底部料在9,700卢比,这也是近几日焦虑不安的投资者抛售卢比时,央行所维护的水准.
政府先前预计2013年卢比兑美元将达9,300卢比,但外界预计大宗商品出口疲弱将令贸易逆差和经常帐赤字加剧,这意味着卢比兑美元实际报价已达9,900卢比左右.
过去五个交易日,卢比兑美元现汇指示价格交投在9,700卢比或其下,终场均收在9,650卢比附近未能站上该位,交易商指因央行抛售美元进行干预.
"如果从基本面来看卢比贬值过度,那么央行随时准备进行干预,"印尼央行总裁Darmin Nasution周一向议会称.
目前还不清楚央行认为卢比汇率在什么水准是符合基本面的.
去年这个时候,印尼央行也曾发出过类似警告,当时的维护水准似乎在9,200卢比,但之后其允许卢比下跌,维护水准也下调至9,700卢比.
"这是目前市场认定的当局维护水准,"一名驻雅加达外汇交易员称,"他们试图将卢比汇率维持在政府向议会通报的预期之内.他们也希望减轻卢比贬值的波动性."
印尼财长Agus Martowardojo周一向议会表示,卢比将继续下跌,受累于全球经济形势的不确定性,及经常帐赤字加剧.印尼上季经常帐赤字料达100亿美元左右.(完) (编译 许娜; 审校 孙茉莉)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。
路透圣保罗4月7日 - 两名熟知协商情况的消息人士向路透表示，中国浙能电力正在洽谈收购巴西Belo Monte水力发电大坝的股权。该大坝的规模在巴西境内名列前茅。