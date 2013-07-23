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亚洲 | 2013年 7月 23日 星期二 19:28 BJT

印尼卢比汇率：央行总裁称卢比下跌反应经济基本面

路透雅加达7月23日 - 印尼央行总裁Agus Martowardojo周二表示，印尼卢比已达到“新的平衡”，反应了经济基本面，他誓言将维持汇率稳定。周二卢比汇率跌至四年低点。

卢比兑美元 在去年下跌6%后，今年迄今又累计跌约5.4%。周二卢比一度下跌近2%至2009年8月以来最低点10,250卢比。

该国央行总裁敦促市场保持冷静，指称央行将维持汇率稳定以符合经济基本面。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)
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