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时事要闻 | 2015年 3月 16日 星期一 09:36 BJT

印尼计划对中韩日俄实施免签政策

路透雅加达3月13日 - 印尼计划今年向四个国家实施赴印尼旅行免签政策，期望以此提升该国外汇储备。

印尼经济统筹部长索菲安（Sofyan Djalil）周五向记者表示，该国将向来自中国、日本、韩国和俄罗斯的游客实施免签政策。中国和日本均为赴印尼游客主要来源国。

之前印尼已对15个国家和特别行政区实施免签政策。

“实施免签政策旨在吸引游客，因为这是赚取外汇的最快捷方式。”索菲安说道。

除此以外，预计印尼还将推出其他一系列政策，以缩窄该国经常帐赤字并提振印尼卢比汇率。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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