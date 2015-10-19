印尼林火蔓延 东南亚未来几个月难摆脱雾霾困扰

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透雅加达10月19日（记者 Michael Taylor） - 专家们周一称，引发东南亚雾霾天气的印尼林火正在向新的地区扩散，明年以前不太可能被扑灭。
印尼面临邻国的更大压力，它们要求印尼控制年复一年的农业烧荒行为引发的“雾霾”危机。
但印尼未能扑灭火灾，“着火点”在该国东部地区扩大，行业官员和分析师们预计雾霾将持续到2016年年初。
“也许会持续到12月和1月，”国际林业研究中心（CIFR）科学家Herry Purnomo表示，并称着火点已经抵达巴布亚省，该省通常并不会出现大范围火灾。
“这是因为人们在开辟新的农业区域，比如棕榈油，”他说道。
活跃在印尼林区的一家公司的高管称，雾霾可能持续到明年3月。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。