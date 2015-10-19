印尼林火蔓延，东南亚未来几个月难摆脱雾霾困扰

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达10月19日 - 专家们周一称，引发东南亚雾霾天气的印尼林火正在向新的地区扩散，明年以前不太可能被扑灭。

印尼面临邻国的更大压力，它们要求印尼控制年复一年的农业烧荒行为引发的“雾霾”危机。

但印尼未能扑灭火灾，“着火点”在该国东部地区扩大，行业官员和分析师们预计雾霾将持续到2016年年初。

“也许会持续到12月和1月，”国际林业研究中心（CIFR）科学家Herry Purnomo表示，并称着火点已经抵达巴布亚省，该省通常并不会出现大范围火灾。

“这是因为人们在开辟新的农业区域，比如棕榈油，”他说道。

活跃在印尼林区的一家公司的高管称，雾霾可能持续到明年3月。（完）