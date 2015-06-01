印尼金融：央行放宽外汇相关规定，以提振本地市场

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“全球性风险在上升，所谓的‘超级美元’是有可能的，”印尼央行的一位理事Nanang Hendarsah表示。
“这将促使企业避险，这就意味着存在深化(外汇)市场的紧迫性，尤其是为了避险目的。”
印尼央行还取消了债券和股市的外国投资者对冲的最短期限。外资需要防范外汇市场的波动性和流动性不足。
该行2012年8月将远期对冲合约的最短期限由三个月缩短为一周，央行宣布取消一周的规定，这将使外资可以进行更短时间的对冲。
为了深化外汇市场，印尼央行还扩大衍生品的定义，将交叉货币互换(Cross Currency Swap)也加入在内。要利用交叉货币互换，银行的资本金至少要达到1万亿卢比(7,570万美元)。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋)
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