印尼金融：央行放宽外汇相关规定，以提振本地市场

“全球性风险在上升，所谓的‘超级美元’是有可能的，”印尼央行的一位理事Nanang Hendarsah表示。

“这将促使企业避险，这就意味着存在深化(外汇)市场的紧迫性，尤其是为了避险目的。”

印尼央行还取消了债券和股市的外国投资者对冲的最短期限。外资需要防范外汇市场的波动性和流动性不足。

该行2012年8月将远期对冲合约的最短期限由三个月缩短为一周，央行宣布取消一周的规定，这将使外资可以进行更短时间的对冲。

为了深化外汇市场，印尼央行还扩大衍生品的定义，将交叉货币互换(Cross Currency Swap)也加入在内。要利用交叉货币互换，银行的资本金至少要达到1万亿卢比(7,570万美元)。(完)