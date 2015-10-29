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亚洲 | 2015年 10月 29日 星期四 17:40 BJT

印尼金融：央行将通过招标买入或卖出卢比，干预远期汇市

路透雅加达10月29日 - 印尼央行周四表示，自本周起将通过招标来卖出或买入卢比，从而实现干预远期外汇市场的目的。这是卢比上月触及17年低点后，该行稳定卢比汇率的一个新工具。

印尼央行周四在网站上公布该规定，称银行或中介机构可以参加投标，最低交易额为100万美元。

招标将采用固定利率或浮动利率，最低远期汇率报价点数是1卢比。

新规定还缩短印尼央行发行的卢比计价票据最低持有时间，从一个月降低至一周。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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