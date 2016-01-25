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亚洲 | 2016年 1月 25日 星期一 13:40 BJT

全球矿业：印尼贸易部官员称，自由港铜精矿出口许可周二到期

路透雅加达1月25日 - 印尼贸易部官员Didi Sumedi周一对路透表示，美国矿业巨头自由港麦克默伦铜金矿公司 铜精矿出口许可将在本周二到期。

上周印尼政府表示，自由港必须在第三方托管账户中追加5.3亿美元，才能延长出口许可。(完)

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