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亚洲 | 2013年 7月 9日 星期二 16:24 BJT

美国个股：Freeport预计今年印尼Grasberg铜矿产量或较目标低20%--CEO

路透雅加达7月9日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 预计，今年其印尼Grasberg铜矿的产量将较目标低约20%。5月该矿发生事故导致作业中断，该公司宣布发生不可抗力。

“我们预计今年仅能达到既定目标的80%，”该公司印尼部门的执行长(CEO)Rozik Soetjipto周二对记者表示。

发生事故前，该公司曾预计今年该印尼铜矿销售50万吨铜和125万盎司黄金。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)

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