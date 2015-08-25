印尼政府祭出保护股汇市举措 降低全球市场动荡冲击

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达8月25日 - 印尼政府周二加大救市力度，保护该国已然受创的金融市场不受全球市场动荡的冲击，相关举措包括设定新的每日跌幅限制，以及安排协调股票买回计划。
印尼总统维多多的政府此前已被迫对全球市场抛盘做出快速因应，因国内消费疲软，大宗商品价格探底，已令印尼经济举步维艰。
今年至目前为止，印尼股市.JKSE已下挫约20%，是该地区表现最差的市场。印尼卢比/美元IDR=也走贬至17年低点。
为了降低波动性，印尼证交所周二将每日跌幅限制，由之前的20-35%区间缩减至10%。
印尼证交所在声明中表示，而涨幅上限则继续维持在20-35%。
外汇市场上，当局也寻求支撑卢比。周二印尼卢比兑美元一度跌至14,085，创下1998年7月来的最低。
印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)表示，在与中国进行贸易时政府将尝试扩大使用人民币以取代美元。印尼最大的贸易伙伴是中国。
上周，印尼央行改变了一些货币工具的招标机制，提供更长天期的工具，这是其支撑卢比的举措之一。
印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)也敦促消费者自身也要帮助经济。
“让我们通过购买本土产品来克服卢比下滑吧，”佐科-维多多在他的Twitter账号中表示。(完)
(编译 陈宗琦/王洋; 审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。