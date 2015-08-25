印尼政府祭出保护股汇市举措 降低全球市场动荡冲击

路透雅加达8月25日 - 印尼政府周二加大救市力度，保护该国已然受创的金融市场不受全球市场动荡的冲击，相关举措包括设定新的每日跌幅限制，以及安排协调股票买回计划。

印尼总统维多多的政府此前已被迫对全球市场抛盘做出快速因应，因国内消费疲软，大宗商品价格探底，已令印尼经济举步维艰。

今年至目前为止，印尼股市.JKSE已下挫约20%，是该地区表现最差的市场。印尼卢比/美元IDR=也走贬至17年低点。

为了降低波动性，印尼证交所周二将每日跌幅限制，由之前的20-35%区间缩减至10%。

印尼证交所在声明中表示，而涨幅上限则继续维持在20-35%。

外汇市场上，当局也寻求支撑卢比。周二印尼卢比兑美元一度跌至14,085，创下1998年7月来的最低。

印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)表示，在与中国进行贸易时政府将尝试扩大使用人民币以取代美元。印尼最大的贸易伙伴是中国。

上周，印尼央行改变了一些货币工具的招标机制，提供更长天期的工具，这是其支撑卢比的举措之一。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)也敦促消费者自身也要帮助经济。

“让我们通过购买本土产品来克服卢比下滑吧，”佐科-维多多在他的Twitter账号中表示。(完)

(编译 陈宗琦/王洋; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。