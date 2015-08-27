印尼政府将推出一揽子举措 支撑卢比汇率--经济统筹部长

路透雅加达8月27日 - 印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，印尼将在周四宣布一揽子政策举措，比如税负优惠方案，以帮助支撑卢比汇率。

“新政策与实体领域、金融还有管制解除...等有关，”苏迪温在与总统佐科-维多多(Joko Widodo)会面后对记者表示。

他表示大多数新政策料将于下周生效，这些政策的主要目标是提振卢比IDR=汇率。

“首先，这将使经济活动更顺畅。其次，将推动外汇流入，”纳苏迪温说。

他补充说，财政部长周四将阐明政策方案的更多细节。

有交易员称，周四发现印尼央行在直接抛售美元拉抬卢比，而不是通过代理行抛售。

交易员指出，这一非常举动体现了当局支撑印尼卢比的强烈决心，他们有意亮出了自己入市的踪迹。印尼卢比是今年迄今表现第二差的亚币。

周四，印尼卢比兑美元触及17年新低14,135。(完)

(编译 高琦/杜明霞/白云; 审校 许娜/张荻/戴素萍)

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