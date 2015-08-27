印尼政府将推出一揽子举措 支撑卢比汇率--经济统筹部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达8月27日 - 印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，印尼将在周四宣布一揽子政策举措，比如税负优惠方案，以帮助支撑卢比汇率。
“新政策与实体领域、金融还有管制解除...等有关，”苏迪温在与总统佐科-维多多(Joko Widodo)会面后对记者表示。
他表示大多数新政策料将于下周生效，这些政策的主要目标是提振卢比IDR=汇率。
“首先，这将使经济活动更顺畅。其次，将推动外汇流入，”纳苏迪温说。
他补充说，财政部长周四将阐明政策方案的更多细节。
有交易员称，周四发现印尼央行在直接抛售美元拉抬卢比，而不是通过代理行抛售。
交易员指出，这一非常举动体现了当局支撑印尼卢比的强烈决心，他们有意亮出了自己入市的踪迹。印尼卢比是今年迄今表现第二差的亚币。
周四，印尼卢比兑美元触及17年新低14,135。(完)
(编译 高琦/杜明霞/白云; 审校 许娜/张荻/戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。