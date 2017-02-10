印尼首席经济部长称2017年GDP增幅可能达到5.4-5.8%

独家：Facebook与Vox和BuzzFeed等签约制作原创影音节目--消息
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透雅加达2月10日 - 印尼首席经济部长周五向记者表示，印尼今年经济增速可能从去年的5.02%加快至5.4-5.8%。
“我们认为2017年经济增幅可能会上升，”印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，暗示今年经济增幅可能会超出政府的官方增长目标5.1%。
在纳苏迪温发表上述讲话前，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)召开了一次会议，会上部分内阁部长讨论了保持增长势头的方式。
印尼央行预计2017年经济增幅为5.0-5.4%。(完)
(编译 汪红英；审校 杜明霞)
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。