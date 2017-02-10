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国际财经 | 2017年 2月 10日 星期五 14:27 BJT

印尼首席经济部长称2017年GDP增幅可能达到5.4-5.8%

路透雅加达2月10日 - 印尼首席经济部长周五向记者表示，印尼今年经济增速可能从去年的5.02%加快至5.4-5.8%。

“我们认为2017年经济增幅可能会上升，”印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)表示，暗示今年经济增幅可能会超出政府的官方增长目标5.1%。

在纳苏迪温发表上述讲话前，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)召开了一次会议，会上部分内阁部长讨论了保持增长势头的方式。

印尼央行预计2017年经济增幅为5.0-5.4%。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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