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国际财经 | 2017年 3月 21日 星期二 10:30 BJT

印尼自由港恢复Grasberg铜精矿生产

路透雅加达3月21日 - 自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)旗下印尼分支一名发言人周二告诉路透，已恢复Grasberg矿的铜精矿生产，结束了逾一个月的停工行动。

“我们已分阶段开始恢复运作。”印尼自由港(Freeport Indonesia)发言人Riza Pratama证实铜精矿生产周二已恢复。

自由港2月11日暂停铜精矿生产，因此前印尼阻止其铜精矿出口，且其单一国内买家因罢工而暂停运营。(完)

(编译 张若琪 审校 龚芳)

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