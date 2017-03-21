印尼自由港恢复Grasberg铜精矿生产

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透雅加达3月21日 - 自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)旗下印尼分支一名发言人周二告诉路透，已恢复Grasberg矿的铜精矿生产，结束了逾一个月的停工行动。
“我们已分阶段开始恢复运作。”印尼自由港(Freeport Indonesia)发言人Riza Pratama证实铜精矿生产周二已恢复。
自由港2月11日暂停铜精矿生产，因此前印尼阻止其铜精矿出口，且其单一国内买家因罢工而暂停运营。(完)
(编译 张若琪 审校 龚芳)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。