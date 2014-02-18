印尼出口僵局难以打破 铜炼厂焦虑关注供应形势

路透悉尼2月18日 -交易员表示，印度和日本炼厂对铜精矿现货的买兴在最近几周增大，因市场日益担心印尼出口停顿的时间可能拖长。

印尼在1月中旬宣布对铜精矿出口实行新税制，这是提高该国矿物资源价值的策略之一。到2016年底，印尼出口税将调高至60%，到2017年将全面禁止出口。

跨国矿产商美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)和Newmont MiningCorp(NEM.N)已表示，新规与他们之前同印尼签署的合同存在冲突，按照合同他们应该享受新税的豁免待遇。两家公司均暂停出货并与政府展开协商。

但交易员称，随着谈判的拖长，以及因全球头号精炼铜生产国中国准备进入第二季高峰旺季，4月铜精矿订单料增多，一些精炼厂正在设法确保供应无虞。

尽管市场预期今年矿石供应会大量增加，但交易员仍在密切关注印尼情况的进展。

印尼是在本地区主要的铜精矿供应国，自由港麦克默伦铜金矿公司和Newmonth的供应量几乎占其总产量的全部。

**粗炼加工费下降**

过去一个月粗炼费(TC)和精炼费(RCs)还分别持于每吨105-110美元和每磅10.5-11美分，但交易员称，新的铜矿加工费报价已经跌至两位数，这暗示炼厂愿意少赚一些以取得铜精矿。

“印度和日本有一些买兴，但不多于现货或预订市场的供给...”一贸易商的另一位交易员表示。该交易员并称，一家菲律宾冶炼厂去年台风海燕袭击后关闭，现也已经开始接收到货。

矿石供应紧张时，加工费往往也下跌。

高盛估计，自由港的Grasberg矿场及Newmont的BatuHijau矿场停止出货，使市场每月分别减少约2.5万吨及1万吨的供应，不过高盛估计全球有超过50万吨的大量铜精矿可以作为缓冲。

部分分析师预计，在印尼4月国会选举之前出口问题不会得到解决，甚至可能要等到10月新总统上任。

“我们预计在选举结束之前，禁止矿产品出口这类民族主义政策不会有任何让步，”参加印尼矿业会议的麦格理分析师在研究报告中称。

自由港本月稍早表示，将考虑建设一座新的铜冶炼厂，这是印尼政府的要求之一。

一位政府高官本周表示，受出口禁令影响的六家公司也已经开始申请出口许可，最早可能下个月批准。除了铜矿之外，还有其他矿石也被禁止出口。(完)

(编译 郑茵/李春喜 审校 蔡美珍)

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