印尼财长称计划在G20会议上推动IMF改革

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅加达11月13日 - 印尼称，希望周日开始的20国集团（G20）会议推动国际货币基金组织（IMF）改革，以增加新兴市场国家的话语权。
印尼财长Bambang Brodjonegoro周五表示，IMF改革在印尼的日程上。印尼总统维多多将出席本次在土耳其举行的G20会议。
“IMF正处在为新兴市场增加空间的改革当中，但是没有美国方面的批准，改革一直遭到忽视，”Brodjonegoro说道。“印尼敦促和推动改革继续进行。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。