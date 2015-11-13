印尼财长称计划在G20会议上推动IMF改革

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达11月13日 - 印尼称，希望周日开始的20国集团（G20）会议推动国际货币基金组织（IMF）改革，以增加新兴市场国家的话语权。

印尼财长Bambang Brodjonegoro周五表示，IMF改革在印尼的日程上。印尼总统维多多将出席本次在土耳其举行的G20会议。

“IMF正处在为新兴市场增加空间的改革当中，但是没有美国方面的批准，改革一直遭到忽视，”Brodjonegoro说道。“印尼敦促和推动改革继续进行。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌