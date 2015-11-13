印尼财长称计划在G20会议上推动IMF改革

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达11月13日 - 印尼称，希望周日开始的20国集团（G20）会议推动国际货币基金组织（IMF）改革，以增加新兴市场国家的话语权。
印尼财长Bambang Brodjonegoro周五表示，IMF改革在印尼的日程上。印尼总统维多多将出席本次在土耳其举行的G20会议。
“IMF正处在为新兴市场增加空间的改革当中，但是没有美国方面的批准，改革一直遭到忽视，”Brodjonegoro说道。“印尼敦促和推动改革继续进行。”（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”