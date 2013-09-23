印尼经济：央行称9月第二周再次出现通缩

中国农业：鼓励金融机构建设粮食生产功能区和保护区，加大信贷支持--国务院
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
路透雅加达9月23日 - 印尼央行周一表示，9月第二周物价下跌，这支持了该行在能源及食品价格大涨后做出的本月将出现通缩的预测。
印尼央行副总裁Hendar对记者表示，9月第二周物价较前月下降0.9%。他未给出对比数据。
本月稍早，印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示第一周出现通缩，他预计全月物价下滑幅度会“非常非常小”。
印尼央行将在10月1日宣布全月数据。
8月印尼消费者物价指数(CPI)年率为8.79%，达到四年半高点，印尼央行预计年末时可能介于9.0-9.8%。8月CPI较前月上升1.2%。(完)
路透北京4月10日 - 中国国务院周一称，全面部署粮食生产功能区和重要农产品生产保护区（两区）划定和建设工作，三年完成10.58亿亩“两区”地块划定任务，五年基本完成“两区”建设任务，并鼓励金融机构创新金融支农产品和服务，加大信贷支持。
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路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。