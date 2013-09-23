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亚洲 | 2013年 9月 23日 星期一 16:38 BJT

印尼经济：央行称9月第二周再次出现通缩

路透雅加达9月23日 - 印尼央行周一表示，9月第二周物价下跌，这支持了该行在能源及食品价格大涨后做出的本月将出现通缩的预测。

印尼央行副总裁Hendar对记者表示，9月第二周物价较前月下降0.9%。他未给出对比数据。

本月稍早，印尼央行副总裁Perry Warjiyo表示第一周出现通缩，他预计全月物价下滑幅度会“非常非常小”。

印尼央行将在10月1日宣布全月数据。

8月印尼消费者物价指数(CPI)年率为8.79%，达到四年半高点，印尼央行预计年末时可能介于9.0-9.8%。8月CPI较前月上升1.2%。(完)
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