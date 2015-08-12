中国开出优厚条件 与日本竞夺印尼高铁项目

路透雅加达8月11日 （记者 Gayatri Suroyo/Hidayat Setiaji） - 印尼周二称，中国方面开出更优厚的条件，以与日本竞夺雅万（雅加达-万隆）高铁项目。

印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）周二对记者称，政府已经聘请民间咨询机构，考量中日双方关于雅万高铁项目的提案，并将在月底宣布胜出方。

《雅加达邮报》（Jakarta Post）报导称，日本方面评估该项目的成本为至少44亿美元。

日本国际协力机构（JICA）驻印尼代表Oura Daisuke对路透称，日本准备为该项目提供40年期贷款，贷款利率为0.1%，宽限期为10年。该代表拒绝透露贷款额。

印尼国家发展规划部长Andrinof Chaniago周二与中国发改委主任徐绍史会面后对记者称，中国方面改进了起初的方案，准备为该项目提供55亿美元贷款，贷款期限为50年，利率为2%且有宽限期。

《雅加达环球报》（Jakarta Globe）报导称，中国起初的提案是提供40亿美元25年期贷款，贷款年利率为2%。

“（新提案）有许多改动，变得更好了，”Chaniago说。

徐绍史周一与佐科进行了会面。他在随后的新闻发布会上称，中方的提案更好。中方承诺该项目动工后只需3年就可建成。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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