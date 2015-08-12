中国开出优厚条件 与日本竞夺印尼高铁项目

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透雅加达8月11日 （记者 Gayatri Suroyo/Hidayat Setiaji） - 印尼周二称，中国方面开出更优厚的条件，以与日本竞夺雅万（雅加达-万隆）高铁项目。
印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）周二对记者称，政府已经聘请民间咨询机构，考量中日双方关于雅万高铁项目的提案，并将在月底宣布胜出方。
《雅加达邮报》（Jakarta Post）报导称，日本方面评估该项目的成本为至少44亿美元。
日本国际协力机构（JICA）驻印尼代表Oura Daisuke对路透称，日本准备为该项目提供40年期贷款，贷款利率为0.1%，宽限期为10年。该代表拒绝透露贷款额。
印尼国家发展规划部长Andrinof Chaniago周二与中国发改委主任徐绍史会面后对记者称，中国方面改进了起初的方案，准备为该项目提供55亿美元贷款，贷款期限为50年，利率为2%且有宽限期。
《雅加达环球报》（Jakarta Globe）报导称，中国起初的提案是提供40亿美元25年期贷款，贷款年利率为2%。
“（新提案）有许多改动，变得更好了，”Chaniago说。
徐绍史周一与佐科进行了会面。他在随后的新闻发布会上称，中方的提案更好。中方承诺该项目动工后只需3年就可建成。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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