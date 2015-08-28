安倍晋三派特使为印尼高铁提出更优惠报价 与中国展开竞夺

路透雅加达8月27日 （记者 Kanupriya Kapoor） - 日本驻印尼使馆一名官员周四称，日本首相安倍晋三已派出特使前往印尼，就雅万高铁项目提供更优惠报价。此举凸显了印尼高铁项目的重要性。

雅万（雅加达-万隆）高铁项目将是印尼境内的首条高铁。中日正激烈竞夺此项目，以争取增强在东南亚最大经济体印尼的影响力。

8月31日是中日递交最佳报价的最后期限。

“安倍首相认为该项目具有非常重大的政治意义，所以他派出一位特使再次与佐科·维多多总统会晤，”日本驻印尼大使馆经济事务专员Yoshiko Kijima向路透表示。

日本特使和泉弘人周三晚向维多多递交了新的报价，这是继中国8月11日提出更优惠报价之后日本第二次修改报价。

日本准备为该项目提供40年期贷款，贷款利率为0.1%，宽限期为10年。日本的最新报价也包含了日本政府的融资担保，以及增加本地化程度。

印尼已聘请波士顿咨询（BCG）对中日报价进行评估，并将很快宣布中标方。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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