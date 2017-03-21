印尼警方称国际刑警组织对中国石化三名高管发出红色通报

路透雅加达3月21日 - 印尼警方周二表示，国际刑警组织对三位中国籍高管发出红色通报，因涉嫌与中国石化在印尼的一个8.5亿美元石油储存终端项目相关联的欺诈行为。“红色通报”的效力最接近国际逮捕令。

“已为那些被通缉的人发出了三份红色通报，“印尼警方发言人Boy Rafli Amar表示。

他说，印尼当局2月21日向国际刑警组织提出协助请求，并确定红色通报中的三人是Zhang Jun、Feng Zhigang和Ye Zhijun。

中国石化一名发言人未予置评。(完)